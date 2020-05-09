مبابي "ورقة رابحة" في انتخابات برشلونة

تسبب الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في إشعال انتخابات نادي برشلونة الإسباني المقرر لها العام المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية، أن قدوم اللاعب إلى برشلونة الفترة المقبلة، أصبح من أولويات مرشحي رئاسة الفريق الكتالوني، من أجل نيل الدعم الجماهيري .

وقال فيكتور فونت، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة الإسباني، أن التعاقد مع مبابي هدفاً أساسياً، وليس

كان أيضاً خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني السابق، والمرشح لرئاسة النادي الانتخابات المقبلة، قد وضع الثنائي نيمار دا سيلفا وكليان مبابي، في أولوياته أيضاً بعدما انتقد الإدارة الحالية في عدم قدرتها على حسم صفقات بارزة، وتجدد التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل

وتمثل الأمور المادية حاجزاً أمام إدارة برشلونة الحالية في استقدام صفقات مميزة خلال الميركاتو المقبل، الأمر الذي قد يضطرهم إلى المفاضلة بين كل من لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وأي من الثنائي نيمار ومبابي. برشلونة الإسباني، أن التعاقد مع مبابي هدفاً أساسياً، وليس نيمار دا سيلفا، كون أن مبابي يسيطر عليه الالتزام وعدم الدخول في مشكلات خارج المستطيل الأخضر.كان أيضاً خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني السابق، والمرشح لرئاسة النادي الانتخابات المقبلة، قد وضع الثنائي نيمار دا سيلفا وكليان مبابي، في أولوياته أيضاً بعدما انتقد الإدارة الحالية في عدم قدرتها على حسم صفقات بارزة، وتجدد التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي وتمثل الأمور المادية حاجزاً أمام إدارة برشلونة الحالية في استقدام صفقات مميزة خلال الميركاتو المقبل، الأمر الذي قد يضطرهم إلى المفاضلة بين كل من لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وأي من الثنائي نيمار ومبابي.

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