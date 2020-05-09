مبابي يرفض التتويج بجائزة هداف الدوري منفردًا ويطالب بتقاسمها مع بن يدر

طالب النجم الفرنسي، كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، بتقاسم جائزة هداف الدروي الفرنسي، لهذا الموسم، مع مواطنه وسام بن يدر مهاجم فريق موناكو، الذي سجل نفس العدد من الأهداف معه، وهو 18 هدف.
وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي "ليج وان" منح جائزة هداف الدوريلمبابي فقط، ذلك بسبب تسجيل بن يدر لثلاث أهداف عبر ركلات جزاء.
لكن رفض مبابي ذلك الأمر، وكتب على حسابه موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أشكر الجميع على رسائلكم، أظن أن وسام يستحق الحصول علىالجائزة أيضًا مثلي، كمكافأة على قدمه لهذا الموسم، وذلك الأمر حدث في الدوري الإنجليزي"، ذلك في إشارة لتقاسم النجم الدولي محمد صلاح، وساديو ماني لاعبي ليفربول، وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال، للجائزة الحذاء الذهبي، بعد تسجيل 22 هدف.
وتوج النادي الباريسي ببطولة الدوري الفرنسي، لهذا الموسم بعد تصدره لجدول الدوري، واعتماد الرابطة على احتساب الترتيب الحالي.
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