رابطة الدوري الالماني تضع شروطا للاعبين خلال المباريات

كشفت مصادر مطلعة أن لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم سيتم السماح لهم بالاحتفال بالأهداف من خلال "اتصال قصير بالكوع أو القدم" فقط عند إستئناف منافسات الدوري يوم 16 من الشهر الجاري بعد توقفبسبب فيروس كورونا.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن رابطة الدوري الألماني أنه يجب تفادي المصافحة باليد والبصق والأحضان، كما أنه ولن يكون هناك أي تمائمللأطفال، ولا مصافحات ولا التقاط صور للفريق وستخرج الفرق من النفق في أوقات مختلفة وارتداء الأقنعة للبدلاء وترك مقعد خال بين كل شخص.
وأضافت :بإمكان المدرب أن يزيل قناع الأنف والفم لإلقاء التعليمات، طالما أنه سيحافظ على مسافة 1.5 مترا من كل الأشخاص على الأقل
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