فينجر يرشح مبابي ونيمار لخلافة ميسي ورونالدو

يرى المخضرم أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، أن الجوهرة الفرنسية، كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، سيكون هو خليفة ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بعد السيطرة على جائزة الأفضل لسنوات عديدة أكثر من 10 سنوات.

وأضاف فينجر في تصريحاته لشبكة "توك سبورت": "كريستيانو رونالدو، وميسي يقتربان من انهاء مسيرتهم الكروية، لم نرى أبدًا لاعبين مثل هؤلاء، هم مبدعون في المواقف الصعبة".

وتابع المدرب الفرنسي:" الأن أرى أن الأمر يتعلق بالانتقال إلى المرحلة القادمة،

القادم قد يكون فرنسيًا، حاليًا مثل كيليان مبابي، وبالطبع نيمار دي سيلفا".

وأضاف:" إنجلترا أيضًا لديها فرصة جيدة لذلك الأمر، هم لديهم لاعبون جيدون على مستوى الشباب".

وأشار فينجر:" المنتخب الإنجليزي قدم مستوى جيد مع جاريث ساوثجيت في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018، وكنت آمل في البطولة الأوروبية ظهورهم، كأحد المتنافسين".