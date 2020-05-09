اتحاد الكرة يُحيى ذكرى ميلاد عبده صالح الوحش

أحيا اتحاد الكرة، ذكرى ميلاد عبده صالح الوحش، رئيس الأهلي الراحل، حيث إنه من مواليد 9 مايو عام 1929. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نبذة مختصرة عن تاريخ الوحش قائلة: "فيس بوك"، نبذة مختصرة عن تاريخ الوحش قائلة: 9 مايو 1929 .. مولد محمد عبده صالح "الوحش" أحد رموز التدريب والإدارة في مصر حيث تولى قيادة المنتخب الوطني للمرة الأولى عام 1965 ثم عاد وتولى المهمة في الفترة من 1982 حتى 1985 كما تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم عام 2000 وتوفي في 21 مايو 2008. الرياضية في مصر حيث تولى قيادة المنتخب الوطني للمرة الأولى عام 1965 ثم عاد وتولى المهمة في الفترة من 1982 حتى 1985 كما تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم عام 2000 وتوفي في 21 مايو 2008.

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