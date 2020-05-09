مدرب بايرن ميونخ الألماني يشيد بـ"هاينكس"

أشاد هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، مجددا بالمدرب الأسبق للفريق يوب هاينكس، والذي تولى تدريب الفريق في فترات سابقة.

وقال فليك - اليوم السبت -بمناسبة احتفال هاينكس بعيد ميلاده الـ75: كان بالنسبة لي

أفضل مدرب في مسيرتي الاحترافية وبفارق كبير عن غيره حيث كان يتمتع بخصوصية من خلال طريقته.

كما أن تعامله مع اللاعبين دائما ما كان يبهرني، أعتقد أن

هناك تشابها بيني وبين يوب هاينكس في طريقتنا كمدربين.

وأضاف فليك: كلماته كانت تقديرا وأنه كان راضيا عني، كان سلوك مثل هذا من يوب هاينكس غير شائع في ذلك الوقت، بل كان شيئا خاصا للغاية، وكان بالنسبة لي حدثا أثر حتى اليوم في حياتى .