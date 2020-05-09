أتلتيكو مدريد الإسباني يعود للتدريبات لأول مرة منذ أزمة الكورونا

عاد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم السبت، للتدريبات بعد غياب حوالي شهرين بعد تعليق الأنشطة الرياضية خلال الفترة الماضية، أثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

خاض لاعبو أتلتيكو مدريد تدريباتهم بتقسيمهم إلى مجموعات، وعدم

وجود تواصل بينهم، والرزامهم بارتداء الأقنعة والقفازات.

تم تقسيم المجموعات على الملاعب إلى 6 لاعبين. و كان لاعبو النادي الإسباني خضعوا للفحوصات الطبية، ضمن بروتوكول

الأمان الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني ، وأظهرت الفحوصات سلامة اللاعبين من فيروس كورونا ماعدا البرازيلي رينان لودي، بعد ثبوت إيجابية عينته.

ومن المقرر أن يعاود أتلتيكو مدريد حصته التدريبية القادمة يوم الأثنين المقبل، ويحتل الأتليتي المركز الخامس برصيد 45 نقطة في ترتيب الليجا.