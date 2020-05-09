مدرب النصر الإماراتي يطالب اتحاد الكرة بإخطار رسمي بشأن العودة

طالب كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق النصر الإماراتي، اتحاد اللعبة هناك، بضرورة إخطار الأندية بصفة رسمية بالوعد المحدد لاستئناف الموسم الكروي، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات

ونقلت الصحافة الإماراتية اليوم السبت، تصريحات مدرب النصر، التي أكد فيها حاجته إلى تلقي موعد نهائي من أجل وضع

برنامج تأهيلي خاص بفريقه تعويضاً عن فترة التوقف، عن طريق إقامة معسكر داخلي للاعبين.وأكد أن جميع اللاعبين يمارسون مراناً تأهلياً عن بعد، للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية.كان اتحاد اللعبة الإماراتي، قد أعلن مؤخراً، استئناف منافسات الدوري في أغسطس.