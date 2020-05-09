ملفات التجديد تؤرق إدارة بايرن ميونخ .. موقف نوير “معقد” وألابا وألكانترا “ملتزمان”

أظهر أسطورة حراسة المرمى الألمانية “سيب ماير” مرة أخرى تأييده لتمديد نادي بايرن ميونيخ لعقده مع حارسه “مانويل نوير“، محذرًا إدارة بطل ألمانيا من خسارة أهم حارس مرمى في البوندسليجا في العقد الأخير.

وينتهي تعاقد بايرن ميونخ مع حامي عرينه في صيف 2021، وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق، حيث يريد نوير راتبًا “خياليًا” وعقد يمتد لمدة أربعة مواسم.

وفي مقابلة مع “بوتسر” قال ماير الذي يبلغ من العمر 76 عامًا “مع مانويل، يعرف بايرن أين يقف وما يحظى به النادي معه، فهو حارس من طراز عالمي حتى وقد بلغ عامه الـ34، لديه الخبرة اللازمة لحماية مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني”.

ثم أضاف “من حق نوير أن يرغب في اللعب لأطول فترة ممكنة وأن يوفر له أفضل الظروف، فقد قدم الكثير للبايرن وللمنتخب الأول، ولا يزال يستطيع تقديم الأفضل”.

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ملفات التجديد تؤرق إدارة بايرن ميونخ

وأظهر رئيس الفريق البافاري الجديد “هربرت هاينر” تفاؤله حيال إمكانية التجديد لنوير، حيث قال إن بايرن متمسك بنجومه، وسيسعى للنهاية من أجل التوصل لاتفاق.

ولا يعتبر ملف نوير فقط هو الملف المفتوح لدى إدارة البايرن، حيث هناك ملفان آخران يخصان المدافع “دافيد ألابا” ولاعب الوسط “تياجو ألكانترا”، واللذان يقال أنهما على وشك التوقيع على عقود تمتد حتى عام 2024.

وكان بايرن ميونخ اتفق مؤخراً مع مهاجمه “توماس مولر” على تمديد عقده حتى عام 2023، ومع لاعبه الشاب “ألفونسو ديفيز” على التمديد حتى 2025.