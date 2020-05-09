حقق منتخب انجلترا لكرة القدم لقب كأس العالم 1966 لأول مرة فى تاريخه والذي اقيم على الملاعب الانجليزية، وذلك تحت قيادة المدير الفني “ألف رامسي”، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو | أهداف منتخب انجلترا في كأس العالم 1966.
انتصر منتخب انجلترا على نظيره منتخب المانيا الغربية فى المباراة النهائية بالمونديال بنتيجة 4-2، على ملعب ويمبلي في العالصمة الإنجليزية لندن، وسجل أهداف المنتخب الانجليزي كل من (جيوف هورست) ثلاث اهداف، (ومارتن بيترس) هدف واحد، بينما سجل هدفي المنتخب الالماني ( هيلموت هالر)، و(فولفجانج فيبر).
وخلال كأس العالم 1966 تعادل المنتخب الانجليزي فى المباراة الاولي من دور المجموعات امام منتخب أوروجواي بدون اهداف، وفى المباراة الثانية استطاع ان يفوز على منتخب المكسيك بهنتيجة 2-0، وفى المباراة الثالثة فاز ايضا على منتخب فرنسا بنتيجة 2-0.
وفى الدور ربع النهائي بكأس العالم فاز منتخب انجلترا على منتخب الارجنتين بهدف دون مقابل، وواجه بعد ذلك منتخب البرتغال فى نصف النهائي وفازت انجلترا بنتيجة 2-1، وفى المباراة النهائية استطاع المنتخب الانجليزي ان يحقق الفوز على منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
وكان هداف تلك النسخة من المونديال لاعب منتخب البرتغال وصاحب المركز الثالث “أوزيبيو ” برصيد 9 أهداف، أما جائزة افضل لاعب فكانت من نصيب اللاعب الانجليزي “بوبي تشارلتون”، وحصل اللاعب الألماني “فرانز بيكنباور” على جائزة افصل لاعب ناشئ فى البطولة.
فيديو | أهداف منتخب انجلترا في كأس العالم 1966
مباراة انجلترا وفرنسا (2-0)
مباراة انجلترا والارجنتين (1-0)
مباراة انجلترا والبرتغال (2-1)
المباراة النهائية بين انجلترا والمانيا الغربية (4-2)
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