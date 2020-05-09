مدحت شلبي يحتفل بذكرى تأسيس الوداد الـ 83

احتفل الإعلامي المصري المخضرم “مدحت شلبي” بذكرى تأسيس الوداد الـ 83، في برنامجه اليومي “يا مساء الأنوار” الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس.

وتطرق مدحت شلبي إلى قصة تأسيس الوداد عام 1937، واستخدام إدارة النادي آنذاك لاسم سيدة الغناء العربي “أم كلثوم” في فيلم وداد لتسميته.

وعرض البرنامج فيديو لإحدى أغاني فيلم وداد لأم كلثوم في مقدمة فقرة الاحتفال بالعيد السنوي لبطل الدوري المغربي 15 مرة، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا عامي 1992 و2017.

وقال مدحت شلبي “نعتز باسم نادي الوداد لأنه يحمل اسم أحد الأفلام المصرية التاريخية للسيدة أم كلثوم والذي أنتج عام 1935”.

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وواصل مدحت شلبي حديثه “يلقب نادي الوداد بـ وداد الأمة، وهي كلمة وداد جميلة جدًا، تأتي من الود. طبعًا ألقاب الرجاء أكثر من الوداد، ولدى الوداد مواجهات قوية مع النادي الاهلي، من بينها مباراة 3/3 في القاهرة خلال دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2011، الاهلي لم يكن في حالته الطبيعية، والوداد كان يضم عناصر رائعة، وأثرت تلك النتيجة على مشوار الأهلي في البطولة”.

وفي جعبة الوداد 5 ألقاب دوري غير معترف بهم، حصل عليهم خلال فترة الاحتلال الفرنسي للمغرب، ما يعني أنه تُوج بـ 15 لقبًا حتى الآن وليس 20 كما يعتقد البعض.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد يتصدر حاليًا منافسات الدوري المغربي بفارق ضئيل من النقاط عن الفتح الرباطي الثاني، ولا تزال المنافسة معلقة بينه وبين الرجاء على اللقب، حيث لعب فريق النسور الخضر 3 مباريات أقل من الوداد حتى تاريخ توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا.