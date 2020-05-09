احتفال استثنائي بذكرى تأسيس الوداد الـ 83

قررت رابطة مشجعي الوداد البيضاوي تقديم احتفالاً استثنائيًا بذكرى تأسيس الوداد الـ 83، بجمع تبرعات وتوزيعها على العائلات المتأثرة بحظر التجوال الكلي في المملكة المغربية منذ تفشي فيروس كورونا منتصف الشهر الماضي.

الرابطة المسماه بـ “أولترا وينرز” تضامنت مع الأسر التي تضررت من جائحة كورونا بتوزيع عدد كبير من المواد الغذائية، وتقديم بعض الإرشادات للمواطنين من أجل الوقاية من فيروس كورونا “كوفيد19”.

ونشرت إدارة نادي الوداد البيضاوي عدد كبير من مقاطع الفيديو لنجوم كرة القدم من لاعبين سابقين وحاليين عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر فيسبوك، للاحتفال بذكرى التأسيس الـ 83.

وقال بيان رسمي من أولتراس وينرز الوداد “وعيًا منّا بالظروف الراهنة، قررنا حجب الاحتفالات بالذكرى الغالية لتأسيس النادي، لكن ما كنا لندع هذه الذكرى تمر مرور الكرام”.

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وأضاف بيان الأولتراس “أردنا تخليد هذه الذكرى بشكل أخرى يرسم الابتسامة على محيي من يعانون في صمت، من لم تبتسم لهم الظروف القاهرة، لذلك قررنا تنظيم حملة تضامنية ثانية لإعانة العائلات والوقوف بجانبهم”.

وواصل البيان “الثامن من مايو أكثر من مُجرد تاريخ، هو عيد، وما وُجدت الأعياد إلا لإدخال الفرحة على القلوب والتخفيف من الهموم، وذلك ما سعينا إليه من خلال هذا العيد الذي حل في ظروف استثنائية”.

وأكمل “83 سنة، فرصة أيضًا لنجدد الترحم على كل مَن شاركونا هذا الحب الخالد من إخواننا في الدم الذين غادرونا ومن لاعبين حملوا القميص ومدربين وأطر ومسيرين وكل من كانت لهم صلة بوداد الأمة. الوداد مجد لن يمحوه الزمن، على العهد سائرون نموت ويحيى الوطن، عاش نادي الوداد الرياضي”.