كامافينجا يشرح لجماهير ريال مدريد مركزه الأصلي في الملعب

تراقب جماهير نادي ريال مدريد كل صغيرة وكبيرة بشأن الموهبة الفرنسية “إدواردو كامافينجا“، نظرًا لارتباط فريقهم بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وتحدث نجم رين في أول حوار له كلاعب كرة قدم محترف، وشرح أهمية دور عائلته في دخوله مجال كرة القدم، وكيف ضحت والدته من أجل أن يصبح لاعب شهير في فرنسا، تتهافت عليه الأندية الكبرى في أوروبا.

وبرز اسم النجم ذو الأصول الأنجولية هذا الموسم، حيث تواجد في جميع مباريات نادي رين، واستطاع فرض اسمه بشكل لا يصدق رغم عمره المبكر، ليتواجد في تشكيلة الموسم غير المنتهي للدوري الفرنسي.

وأبرز كامافينجا دور والدته حين قال “أمي تخبرني دائمًا ألا يكون لدي أي خوف على أرض الملعب، وإذا فعلت ذلك فلن أحصل على وقت جيد عندما أصل إلى المنزل، هي من النوع التي قد توبخني وتشدني من أذني إذا مررت بشكل خاطئ أو لعبت بشكل سيء”.

Advertisements

ثم أضاف “أخبرني والدي ألا أنسى أن أشكر الله كل يوم، فنحن عائلة متدينة للغاية،.الآن والدايّ سعداء بما لديهم ولكن يمكنني أن أجعلهم أكثر سعادة، لقد علمت أن السعادة لا تتعلق بالأشياء المادية فقط، إنها جزء من كل شيء، توازن عالمي، ولطالما عملت بجد وسأعمل بمجهود أكبر من أجلهما”.

وحول مركزه على أرض الملعب، أوضح لاعب الوسط الدفاعي في الغالب أنه يمكنه اللعب في أي مكان في وسط الملعب، حيث قال “قبل هذا الموسم لم ألعب أبداً كرقم 6 -ارتكاز دفاعي- لكنني تعلمت أدواري في هذا الموضع من الملعب، أحب أن ألعب كرقم 8 أيضاً”.

ثم أضاف “مركزي المفضل هو لاعب الوسط المتقدم لأحصل على مساحة، أنا أيضاً أحب الانزلاقات، لا أعرف من أين أتى هذا الحب، كان هناك وقت لم أكن أحب الدفاع فيه، لكني الآن أحب الدخول على أقدام الخصم للفوز بالكرة، أفضل الانزلاق على الاعتراض”.