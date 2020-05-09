كم عدد بطولات الوداد في الدوري المغربي؟

يحتفل نادي الوداد البيضاوي يوم 8 من شهر مايو كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي إلى عام 1937، ويتخذ من مدينة الدار البيضاء مقراً له، ويستقبل مبارياته على ملعب “محمد الخامس”.

وسُمي النادي بهذا الاسم تيمنًا بفيلم وداد لكوكب الشرق “أم كلثوم” الذي أنتج عام 1935.

ويُعتبر نادي الوداد البيضاوى أو الوداد الرياضي والمعروف “بوداد الأمة“من بين الأندية المغربية الأكثر تتويجاً بالدوري المغربي وكأس العرش المغربي.

فاز الوداد بلقب الدوري المغربي 20 مرة حسب احصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لكن الإعلام المغربي وجمهور أندية الدوري المحلي، بالاضافة إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة المغربية) لا يعترفوا بخمسة ألقاب حققهم الوداد خلال فترة الاحتلال الفرنسي.

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بالتالي فإن الوداد تُوج بلقب الدوري المغربي بشكل رسمي 15 مرة، كان آخر لقب دوري حققه الوداد في عام 2019 بعد منافسة شرسة بينه وبين الغريم التقليدي “الرجاء البيضاوي” في الأسابيع الأخيرة من المسابقة المسماه بـ “البطولة الاحترافية”.

وما يؤكد أكثر أن الوداد فاز بلقب الدوري المغربي 15 مرة وليس 20 مرة، هو أن بداية الإحصاء الرسمي لمسابقة الدوري بدأ سنة 1956 أي في السنة التي تحصل فيها المغرب على استقلاله النهائي من الاحتلال الفرنسي.

ويقول الاتحاد المغربي لكرة القدم أن نسخة الدوري بموسم 2020/2019 هي النسخة رقم 62، ما ينفي وجود أي نسخ رسمية قبل سنة الاستقلال.

ويسعى وداد الأمة لحصد لقب الدوري المغربي للمرة الـ 21 أو ال16 في تاريخه هذا الموسم، ويأمل في استئناف الموسم، حيث يتصدر جدول الترتيب.

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