رياضة | شرط يوفنتوس للموافقة على رحيل نجمه إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط يوفنتوس للموافقة على رحيل نجمه إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن شرط يوفنتوس الإيطالي، للموافقة على انتقال نجمه البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن اليوفي ليس مقتنعاً باقتراح "البلاوجرانا"، باقحام راكيتيتش وفيدال في الصفقة كونهما لا يثيران اهتمامه.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه لاعب برشلونة، آرثر ميلو، الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع بيانيتش، حيث ذكر أن البرازيلي هو أكثر ما يُثير اهتمام نادي شمال إيطاليا.

ووفقًاً لهذه الاعتبارات، فإن النادي الكاتالوني سيكون عليه تقديم اقتراح آخر، إذا ما أراد إتمام الصفقة.

ولعب بيانيتش 32 مباراة مع يوفنتوس منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، وسجل خلالهم 3 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.