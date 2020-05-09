رياضة | صدمة قوية من فايلر بشأن تعاقد الأهلي مع الجوكر

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة قوية من فايلر بشأن تعاقد الأهلي مع الجوكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرار صادم بشأن تعاقد الفريق الأحمر مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ورفض فايلر فكرة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي في نهاية الموسم الجاري. Advertisements كما أكد فايلر أنه يرفض التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي وعبد الله بكري ظهير إنبي في الصيف القادم. وجاء طلب فايلر بعدم التعاقد مع اللاعبين الثلاثة لأنه غير مقتنع بقدرتهم على تدعيم مركز الدفاع في الفريق في الموسم القادم ويرغب في ضم لاعبين مميزين أكثر منهم.

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