رياضة | تفاصيل التدريب الثاني لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل التدريب الثاني لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نجوم فريق برشلونة الإسباني التدريبات الفردية من جديد لاستئناف بطولة الدوري من جديد في الفترة القادمة.

وكما حدث الجمعة، تدرب لاعبو الفريق الأول باستثناء عثمان ديمبيلي، الغائب بسبب إصابة طويلة المدى ومن ثم لم تستدعه "الليغا" للخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، الذي أجري لباقي لاعبي البرسا وجاءت نتائجه سلبية.

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وشارك في التدريبات بالمدينة الرياضية 18 من لاعبي الفريق الأول، إلى جانب لاعب الرديف إينياكي بينيا ورونالد أراوخو ومونشو رودريجيز وريكي بويغ وأليكس كويادو وأنسو فاتي.

واتباعا للبروتوكول الصحي الصادر عن الدوري الإسباني لكرة القدم، وصل للاعبون إلى المدينة الرياضية تدريجياً وهم يرتدون ملابس التدريب كي لا يضطروا لمشاركة غرف تغيير الملابس، وتوزعوا على ثلاثة ملاعب تدريب، مع الحفاظ على المسافة الآمنة فيما بينهم طوال فترة التدريب.

وسيأخذ لاعبو الفريق الكتالوني الأحد يوم راحة، وسيعودون للتدريب في المدينة الرياضية الإثنين.