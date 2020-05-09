رياضة | 11 مباراة مصيرية لبرشلونة وريال مدريد

يستعد برشلونة وريال مدريد لاستئناف بطولة الدوري خلال المرحلة القادمة بعد قرار رابطة الليجا باستئناف الدوري من جديد.

وسيواجه برشلونة كلا من: مايوركا، ليجانيس، إشبيلية، أتلتيك بيباو، سيلتا فيجو ، اتلتيكو مدريد، فياريال، اسبانيول، بلد الوليد، اوساسونا، ديبورتيفو ألافيس.

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فيما سيواجه ريال مدريد كلا من: ايبار، فالنسيا، ريال سوسيداد، مايوركا، اسبانيول، خيتافي، بيلباو، ديبورتيفو ألافيس، غرناطة، فياريال، لينجانيس.

وتم اعطاء الضوء الاخضر لاندية الدوري الاسباني لاستئناف الدوري بعد فترة ايقاف طويلة بع تفشي فيروس كورونا.