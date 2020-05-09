رياضة | 11 مباراة مصيرية لبرشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 11 مباراة مصيرية لبرشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد برشلونة وريال مدريد لاستئناف بطولة الدوري خلال المرحلة القادمة بعد قرار رابطة الليجا باستئناف الدوري من جديد.
وسيواجه برشلونة كلا من: مايوركا، ليجانيس، إشبيلية، أتلتيك بيباو، سيلتا فيجو ، اتلتيكو مدريد، فياريال، اسبانيول، بلد الوليد، اوساسونا، ديبورتيفو ألافيس.
فيما سيواجه ريال مدريد كلا من: ايبار، فالنسيا، ريال سوسيداد، مايوركا، اسبانيول، خيتافي، بيلباو، ديبورتيفو ألافيس، غرناطة، فياريال، لينجانيس.
وتم اعطاء الضوء الاخضر لاندية الدوري الاسباني لاستئناف الدوري بعد فترة ايقاف طويلة بع تفشي فيروس كورونا.