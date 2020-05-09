رياضة | رغم أزمة كورونا.. بايرن ميونيخ يقترب من صفقة ليروي ساني

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم أزمة كورونا.. بايرن ميونيخ يقترب من صفقة ليروي ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن انتقال ليروي ساني بايرن ميونيخ إلى مانشستر سيتي يقترب أكثر خلال الانتقالات الصيفية.

ارتبط الألماني ساني بقوة بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي ، لكن إصابة خطيرة في الركبة منعته من مغادرة ملعب الاتحاد قبل موسم 2019-2020.

من المقرر أن تنتهي صفقة ساني الحالية مع السيتي في الصيف المقبل ، على الرغم من أن التكهنات المحيطة بمستقبله قد تسارعت مرة أخرى قبل افتتاح سوق الانتقالات.

Advertisements

يعتقد أن بايرن قد فشل مؤخرًا في ضمه بمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني لساني وسط اقتراحات بأن سيتي سيخسره مجانًا في الصيف المقبل بدلاً من بيعه مقابل مبلغ مخفض.

ووفقًا لصحيفة The Athletic ، فإن انتقال ساني البالغ من العمر 24 عامًا إلى بطل الدوري الألماني يقترب أكثر ، مع عزم سان على القوة من خلال العودة إلى ألمانيا.

سجل ساني 39 هدف وصنع 45 تمريرة حاسمة في 134 مباراة مع سيتي ، وفاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس EFL خلال فترة وجوده في النادي.