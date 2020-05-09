رياضة | 4 أندية تتصارع على ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 أندية تتصارع على ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل الصراع في الفترة الماضية بين العديد من أندية الدوري المصري الممتاز للتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل محمد عنتر نجم الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

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ووصل إلى عنتر 4 عروض مختلفة من أندية الدوري المصري الممتاز لضمه في الصيف القادم.

ويرغب كل من نادي وادي دجلة ونادي الاتحاد السكندري ونادي المقاولون العرب ونادي إنبي في ضم محمد عنتر في الصيف القادم.