رياضة | كورونا يتسبب في إلغاء مراحل سباق إسبانيا للدراجات بالبرتغال

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا يتسبب في إلغاء مراحل سباق إسبانيا للدراجات بالبرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد تأجيل سباق إسبانيا للدراجات هذا الموسم، بسبب جائحة فيروس كورونا والتي ضربت العالم.

وقالت شركة يونيبابليك في بيان "بسبب الأوضاع الاستثنائية جراء أزمة فيروس كوفيد-19 وفي ظل استحالة ضمان توفر أفضل الشروط لمسيرة السباق في مناطق البلاد (البرتغال).. قرر منظمو سباق إسبانيا للدراجات وبعد الاتفاق مع يونيبابليك إلغاء دخول السباق الأراضي البرتغالية هذا العام".

وتقرر تأجيل موعد انطلاق السباق من 14 أغسطس (آب) إلى 20 أكتوبر (تشرين الإول) مع إلغاء المراحل الثلاثة الأولى التي كانت مقررة في هولندا بسبب الفيروس سريع الانتشار.

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وكان من المقرر إقامة المرحلتين 15 و16 من السباق داخل أراضي البرتغال.

وقال المنظمون إنهم "يعملون على التوصل لمسار بديل في إسبانيا مؤكدين أن موعد السباق سيظل كما هو دون تغيير".

وبهذا فإن السباق سيتضمن مرحلة واحدة فقط خارج أراضي إسبانيا وهي المرحلة التاسعة والتي ستكون في فرنسا.