رياضة | مقالب_القطبين (8).. البرازيلي ريكاردو بطل "الصفعة" الشهيرة في القلعة البيضاء

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقالب_القطبين (8).. البرازيلي ريكاردو بطل "الصفعة" الشهيرة في القلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتبط شهر رمضان المبارك دائمًا بعرض العديد من برامج "المقالب" المتنوعة علي الفضائيات المختلفة، والتي تحظي بنسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور، ولذلك قررنا هذا العام تقديم سلسلة "مقالب" لكن بشكل مختلف طوال الشهر تحمل عنوان "مقالب_ القطبين" نستعرض خلالها الصفقات "الفشنك" التي تعاقد معهم الأهلي والزمالك بالملايين خلال السنوات الماضية، ولم يحققوا النجاح المنتظر منهم ورحلوا دون ترك أي بصمة.

ماذا قدم البرازيلي ريكاردو مع الزمالك؟

نلقي الضوء في حلقة اليوم من سلسلة "مقالب_ القطبين"، على مسيرة واحد من أفشل الصفقات للنادي الزمالك، وهو البرازيلي ريكاردو الذي انضم لصفوف القلعة البيضاء في موسم 2008 / 2009، لكنه لم يظهر مع الفريق الأبيض بالمستوي المنتظر منه، ليرحل سريعًا عن الفريق دون أن يترك أي بصمة مع أبناء ميت عقبة.

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لعب "ريكاردو" قبل انضمامه للزمالك مع فاسكو دي جاما البرازيلي، ونادي روان 1899 الفرنسي، والاتحاد الليبي، قبل انتقاله للقلعة البيضاء في صيف 2008، لكنه حقق فشلا ذريعا رفقة الفارس الأبيض، حيث خاض مع الفريق 7 مباريات فقط (6 مباريات بالدوري -1 مباراة بكأس مصر)، وسجل هدف وحيد، وتعرض للطرد مرة وحيدة، قبل هروبه بشكل مفاجئ من الزمالك.

ولم يتذكر جمهور الزمالك لـ"ريكاردو" سوي خناقته الشهيرة مع زميله جمال حمزة، والتي حدثت بينهما على استاد غزل المحلة، خلال مباراة الزمالك والمحلة بالدوري الممتاز، حيث قام الثنائي بتبادل الصفعات في مشهد مؤسف قبل تدخل أيمن عبد العزيز قائد الفريق لفض الاشتباك بينهما، ولم يسقط هذا المشهد من ذاكرة الجماهير البيضاء رغم مرور سنوات طويلة عليه.

بعد رحيله عن الزمالك انتقل "ريكاردو" إلي نادي بتايا يونايتد التايلاندي عام 2011، واستمر معه لمدة عام، قبل رحيله إلي نادي نافيبانك سايجون الفيتنامي، وبعد اعتزاله كرة القدم اتجه للعمل كوكيل للاعبين، كما يمتلك حاليا أكاديمية " BIFA" لكرة القدم في فيتنام.