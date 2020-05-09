رياضة | لا يستسلم أبداً.. أسطورة إيطاليا يتغنى بمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لا يستسلم أبداً.. أسطورة إيطاليا يتغنى بمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإيطالي فابيو كانافارو مدافع منتخب إيطاليا السابق، على الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وأكد كانافارو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن موسم ليفربول في البريميرليج، أن ليفربول مر بموسم رائع وهم يستحقون الفوز والاحتفال بهذا الدوري.

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وتابع أفضل لاعب في العالم 2006، أنه يجب أن تكون محظوظًا لعدم وجود مهاجم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أمام، هذا هو المفتاح إذا كان لديك ميسي أو رونالدو فستبدأ المباراة بنتيجة 1-0.

وأكمل كانافارو :" أحترم محمد صلاح كثيرًا، لقد تغير كثيراً في ليفربول، على مدى السنوات الثلاث الماضية كان مثل الآلة".

واختتم كانافارو: "إنه اللاعب الذي يرغب كل مدرب في تدريبه لأنه يستطيع الدفاع والهجوم ويترك كل شيء في الملعب، إنه لا يستسلم أبدًا".