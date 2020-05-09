رياضة | كارتيرون يرحب برحيل نجم الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرحب برحيل نجم الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقف مفاجئ بشأن مستقبل واحد من نجوم الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد كارتيرون أنه لا يمانع في رحيل كريم بامبو نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد أن أكد اللاعب أنه يرغب في الحصول على فرصة مشاركة أكبر مع نادي أخر.

ولكن رفض المدرب الفرنسي فكرة رحيل إسلام جابر نجم الزمالك نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته في الموسم القادم بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وأظهرت العديد من الأندية اهتمامها بالتعاقد مع كريم بامبو في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن صفوف الزمالك أبرزها نادي مصر المقاصة والإنتاج الحربي وغيرهم.