رياضة | من أجل ضم مهاجم مميز.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أنطوي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر من أجل ضم مهاجم مميز.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أنطوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود اتجاه قوي داخل نادي بيراميدز للاستغناء عن مهاجمه الغاني جون أنطوي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أنه هناك اتجاه لبيع أنطوي خاصة وأنه لم يقدم العرض المنتظر منه في الموسم الماضي مع الفريق وقيادة الفريق بالشكل الأمثل.

وتبحث إدارة النادي عن مهاجم من العيار الثقيل من أجل تعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مشيرة إلى أنه هناك أكثر من مهاجم تم طرحه في الفترة الحالية وأنه يجري المفاضلة بينهم في الفترة الحالية.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه سيكون هناك اجتماع بين الإدارة والجهاز الفني من أجل تقييم جميع الأمور بشأن بعض اللاعبين على رأسهم جون أنطوي من أجل تحديد موقفه النهائي من البقاء أو الرحيل عن بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإعادة بناء الفريق بشكل قوي يستطيع المنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل.