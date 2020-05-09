شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن إصابة «أومتيتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة نجم دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي، اليوم السبت، خلال الحصة التدريبية الثانية فقط منذ عودة الفريق من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضح برشلونة، في بيان مقتضب، أن اللاعب تعرض لإصابة في عضلة الساق اليمنى فيما لم يحدد مدة غيابه رابطًا إياها بتطور وضعية الفرنسي.

وكان برشلونة قد عاد للتدريبات، أمس الجمعة، بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما تم تقسيم اللاعبين، اليوم، على ثلاثة ملاعب من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال التدريبات.

ويتصدر البلوجرانا جدول الدوري الإسباني حتى اللحظة بفارق نقطتين عن ملاحقه ريـال مدريد، فيما ينتظر استئناف البطولة المتوقفة منذ مارس الماضي الشهر القادم.