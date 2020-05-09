شكرا لقرائتكم خبر عن «كانافارو»: احترم «ميسي» لكن «مارادونا» من عالم آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف قائد المنتخب الإيطالي ولاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق فابيو كانافارو عن رأيه في المقارنة بين أيقونتي الأرجنتين دييجو مارادونا وليونيل ميسي.

وقال «كانافارو» لـ«سكاي سبورتس»: «أحترم ميسي كثيرًا، وبالنسبة للجيل الجديد هو أحد أفضل اللاعبين، ولكن مارادونا مختلف لأن كرة القدم كانت مختلفة، لقد ركلوه كثيرًا ولكنه كان دائمًا متحكمًا في الكرة وكان قويًا».

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية 2006: «ميسي لاعب على أعلى مستوى، ولكن مارادونا من عالم آخر، لا أقارنه أبدًا بلاعبين آخرين».

وتابع الإيطالي: «لم أشاهد بيليه أبدًا ولكني شاهدت مارادونا، لمدة سبع سنوات شاهدت جميع مبارياته، هو ليس أحد أفضل اللاعبين، هو الأفضل».