شكرا لقرائتكم هشام حنفى: زملائي في الأهلي تآمروا عليا وجوزيه طالبني بالعودة والإدارة رفضت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام حنفى، لاعب الأهلى السابق، أن عددا كبيرا من لاعبى الأهلى زملائه فى الفريق تآمروا عليه ليرحل عن القلعة الحمراء، قائلا: "تآمروا عليا لرحيلى عن النادى وأنا كنت على نياتي".

وأضاف حنفى فى برنامج لعبة وحكاية مع سيف تقديم الإعلامى سيف زاهر، على قناة ملعب on time sport، بعد رحيلى عن الأهلى لحرس الحدود حاول جوزيه إرجاعى ولكن أحد أعضاء مجلس الادارة رفض عودتى، حيث جلست مع جوزيه فى فندق بالزمالك، وجلست معه لكن الإدارة رفضت فى النهاية، مؤكدا أن بعض لاعيبة الأهلى كانت تحرض الجماهير ضدى وتدفع لهم الاموال للهتاف ضدي.

وقال هشام حنفى لاعب الأهلى السابق، ذهبت لنادى الزمالك فى سيارة حازم إمام وارتديت تى شيرت النادى وخضت 3 تدريبات، لكنى شعرت بالغربة، مضيفا الزمالك فاوضنى عن طريق الثلاثى حسام وابراهيم حسن وحازم امام، لكنى رفضت فى النهاية.

وتابع لاعب الأهلى السابق، محمود سعد مدرب الزمالك السابق كان يكره أى أهلاوى ينتقل للزمالك.

Advertisements

وواصل حنفى قائلا : "الزمالك عرض عليا 3 أضعاف راتبى فى الأهلى لكن الأجواء فى القلعة البيضاء لم تناسبني".

واستكمل هشام حنفى لن أنسى فى حياتى مباراة الأهلى مع أولمبيك البيضاوى المغربى والتى كانت فى بداياتى فى دور قبل نهائى البطولة العربية، مضيفا بكيت بشدة وانهمرت دموعى بعد الهدف الثانى للأهلى، لانى قبلها بيوم واحد أكدت للمذيعة فى برنامج حوار صريح جدا أنى هاجيب جول بكرة.

وأكد أن فريق أولمبيك البيضاوى الذى غير اسمه بعد ذلك إلى الرجاء طالبونى باللعب لهم إلا أن مسئولى الاهلى اصروا على انتقال بصير صلاح الدين فى صفقة تبادلية ثم تعثرت المفاوضات.

وتابع بدايتى كانت فى نادى الصيد مع حازم إمام وأحمد عبد الله وكنا متألقين جدا، مضيفا تألقنا فى مباراة ودية أمام الأهلى، أنا وأحمد عبد الله وحازم إمام.

وواصل وبعد المباراة الودية طلب منى مسئولى الأهلى الانضمام اليهم، كما كان هناك نية من النادى لضم حازم إمام وحينما أبلغته قاللى يا ابنى انت مجنون..مينفعش انا ابن حمادة إمام".