شكرا لقرائتكم فتحى مبروك : رمضان صبحى لاعب vip فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فتحى مدير قطاع الناشئيين بالنادي الأهلى، إن رمضان صبحى يعد لاعب vip داخل النادي الأهلى، ويعد من أهم اللاعبين داخل الفريق فى الفترة الحالية. وعن مصير حسام عاشور، قال مبروك فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، إن إدارة النادي قدمت لقائد الفريق كافة العروض المرضية ويتبقى قرار اللاعب فقط . وعن شريف إكرامى قال مبروك إنه يعد من أكثر اللاعبين المظلومين إعلاميا وفنيا أيضا، خاصة أنه من الحراس المميزين فى مصر ولكن كثيرا ما كان ينتقد بشكل مبالغ فيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتحى مبروك : رمضان صبحى لاعب vip فى الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.