شكرا لقرائتكم تقارير تركية: أشرف بن شرقى يوافق على الانتقال إلى طرابزون سبور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحفية تركية اليوم السبت، أن النجم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك، أبدى موافقته على الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وخوض تجربة جديدة فى الدورى التركى وتحديدا فريق طرابزون سبور.

وكشفت صحيفة "Ajans Spor" التركية، أن بن شرقى وافق على الانتقال لصفوف طرابزون سبور فى الميركاتو المقبل بعد حديثه مع مواطنه مروان دا كوستا خلال الأيام الماضية، مضيفة أن النادى التركى استخدم المدافع المغربى دا كوستا كوسيط من أجل إقناع نجم الزمالك بالموافقة على العرض.

وكان موقع "Foot Mercato"، أكد أن المهاجم المغربى بن شرقى محط اهتمام 3 أندية فرنسية هى مونبلييه ونيس وستراسبورج بجانب وجود منافسة من 3 أندية أوروبية أخرى وهى أوليمبياكوس اليونانى وطرابزون سبور التركى وستاندردلياج البلجيكى حيث يسعى السداسى للتعاقد مع أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

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وقدم اللاعب المغربى موسما مميزا حتى الآن ويستحق أن يحصل على لقب أفضل محترفى الفريق الأبيض هذا الموسم بالأرقام، لما أحرزه من أهداف وصنعه لزملائه، وتصدر قائمة هدافى الأبيض فى المباريات التى خاضها تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث شارك فى 16 مباراة فى مختلف البطولات، أحرز خلالهم 8 أهداف فيما صنع 5 أهداف أخرى.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية مغربية فى وقت سابق، عن إصرار مسئولى نادى أولمبياكوس اليونانى، فى الحصول على خدمات نادى الزمالك، أشرف بن شرقى، خلال سوق الانتقالات المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب رفقة الفارس الأبيض، خلال الموسم الحالى.