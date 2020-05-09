شكرا لقرائتكم فتحى مبروك: مصر وهولندا أهم مباراة فى مشواري التدريبى وهذه توقعاتى للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع فتحى مبروك مدير قطاع الناشئيين فى النادي الأهلى، عودة فعاليات الدورى العام بعد التوقف الأخير بسبب تفشى فيروس كورونا وأضاف مبروك فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، أنه من المتوقع عودة المباريات باحتياطات طبية كبيرة. وعن أهم مباراة خاضها فى مشواره التدريبي قال إن مباراة مصر وهولندا فى مونديال ايطاليا 1990، حيث كان مدربا مساعد لمحمود الجوهري المدير الفنى للفريق. ولعب منتخب مصر بقيادة مدربه الراحل محمود الجوهري بتشكيل يضم كلا: Advertisements حراسة المرمى: أحمد شوبير “29 عاما” الدفاع: إبراهيم حسن “23 عاما” – ربيع ياسين “29 عاما” – هاني رمزي “21 عاما” – هشام يكن “27 عاما” – إسماعيل يوسف “25 عاما” الوسط: مجدي عبدالغني “30 عاما” – أحمد رمزي “24 عاما” – أحمد الكاس “24 عاما”

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