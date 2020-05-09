شكرا لقرائتكم فتحى مبروك : مبحبش المسلسلات وهوايتي الصيد بجانب كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فتحى مبروك مدير قطاع الناشيين بالنادي الاهلى، إنه لا يفضل مشاهدة المسلسلات بصورة مستمرة، سواء في رمضان أو فى أوقات خارج رمضان.

وأضاف مبروك في تصريحات إذاعية، أنه يفضل مشاهدة البرامج الوثائقية العلمية بصورة أكبر عن المسلسلات.

وعن برامج "المقالب" قال إن اللاعب مثله مثل الفنان قد يقع فريسه لمثل هذه النوع من البرامج، ولكن فى الغالب لا يكونوا على علم حقيقي بذلك، وأضاف قائلا: "الأمر لا يتعدى المزاح الخفيف ولا بأس منه بشكل عام".

وعلى الجانب الآخر، أكد فتحى مبروك، إنه يدين بالفضل لمحمود الجوهري نجم النادي الاهلى لتطور مستواه داخل الفريق وكان متابع جيد لكافة تفاصيل لاعبيه داخل وخارج الملعب.

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