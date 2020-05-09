شكرا لقرائتكم هشام حنفي: تدربت مع الزمالك 3 مرات وعرضوا عليا 3 أضعاف راتبي في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هشام حنفي ، لاعب الأهلي السابق، ذهبت لنادي الزمالك في سيارة حازم إمام وارتديت تى شيرت النادي وخضت 3 تدريبات ، لكني شعرت بالغربة.

وأضاف حنفي في برنامج لعبة وحكاية مع سيف تقديم الإعلامي سيف زاهر، على قناة ملعب on time sport ، الزمالك فاوضني عن طريق الثلاثي حسام وابراهيم حسن وحازم امام، لكني رفضت في النهاية .

وتابع لاعب الأهلي السابق، محمود سعد مدرب الزمالك السابق كان يكره أي أهلاوي ينتقل للزمالك

وواصل حنفي قائلا : "الزمالك عرض عليا 3 أضعاف راتبي في الأهلي لكن الأجواء في القلعة البيضاء لم تناسبني".

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واستكمل هشام حنفي لن أنسي في حياتي مباراة الأهلي مع أولمبيك البيضاوي المغربي والتي كانت فى بداياتي في دور قبل نهائي البطولة العربية ، مضيفا بكيت بشدة وانهمرت دموعي بعد الهدف الثاني للأهلي ، لانى قبلها بيوم واحد أكدت للمذيعة في برنامج حوار صريح جدا أنى هاجيب جول بكرة .

وأكد أن فريق أولمبيك البيضاوي الذى غير اسمه بعد ذلك إلى الرجاء طالبوني باللعب لهم إلا أن مسئولي الاهلى اصروا على انتقال بصير صلاح الدين في صفقة تبادلية ثم تعثرت المفاضاوت.

وتابع بدايتي كانت في نادي الصيد مع حازم إمام وأحمد عبد الله وكنا متألقين جدا، مضيفا تألقنا في مباراة ودية أمام الأهلي ، أنا وأحمد عبد الله وحازم امام .

وواصل وبعد المباراة الودية طلب منى مسئولي الأهلي الانضمام اليهم ، كما كان هناك نية من النادي لضم حازم إمام وحينما أبلغته قاللي يا ابنى انت مجنون ..مينفعش انا ابن حمادة إمام".