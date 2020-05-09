شكرا لقرائتكم محمد أوناجم يستعرض أهدافه وإنجازاته مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك، كشف حسابه مع الفارس الأبيض عبر ستورى انستجرام، حيث نشر انفوجراف يحمل بطولاته وأرقامه مع القلعة البيضاء.

وحقق محمد أوناجم مع الزمالك، ثلاث بطولات منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة، وكانت بدايتها بالتتويج بكأس مصر فى النسخة الماضية ثم بطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، خلال شهر فبراير الماضى، كما سجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه.

وضمن أوناجم، موقعه بالفريق فى الموسم الجديد، بعدما استقر جهاز الكرة بقلعة ميت عقبة، على استمرار اللاعب المغربى ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد قرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، باستمراره، حيث يرى أن أوناجم من اللاعبين المميزين الذين يضمهم الفريق ويجب استمراره.

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فيما كشف مصدر مقرب من أوناجم أن الفرنسى كارتيرون أكد للاعب المغربى أنه ضمن حساباته الرئيسية بالفريق ويراه لم يقدم مستواه بنسبة 100% كونه انضم للزمالك، دون التجهيز بشكل كامل وعلى الرغم من ذلك قدم مستويات رائعة،

انضم محمد أوناجم إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجارى، قادمًا من نادى الوداد البيضاوى المغربى، حيث شارك مع الفريق الأبيض فى 22 مباراة بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، و6 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى، فيما شارك فى 3 مباريات ببطولة كأس مصر عن النسخة الماضية.

أحرز أوناجم مع الزمالك 3 أهداف، بواقع هدفين فى الدورى الممتاز وهدف فى دورى أبطال أفريقيا فيما صنع 5 أهداف من بينهم صناعته لهدف فى كأس مصر النسخة الماضية، وحصل على إنذارين.