شكرا لقرائتكم هشام حنفي: بكيت بعد الهدف الثاني أمام الأولميبك المغربي في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، لن أنسي في حياتي مباراة الأهلي مع أولمبيك البيضاوي المغربي والتي كانت فى بداياتي في دور قبل نهائي البطولة العربية

وأضاف حنفي في برنامج لعبة وحكاية مع سيف تقديم الإعلامي سيف زاهر، على قناة ملعب on time sport ، بكيت بشدة وانهمرت دموعي بعد الهدف الثاني للأهلي ، لانى قبلها بيوم واحد أكدت للمذيعة في برنامج حوار صريح جدا أنى هاجيب جول بكرة .

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وأكد أن فريق أولمبيك البيضاوي الذى غير اسمه بعد ذلك إلى الرجاء طالبوني باللعب لهم إلا أن مسئولي الاهلى اصروا على انتقال بصير صلاح الدين في صفقة تبادلية ثم تعثرت المفاضاوت.

وتابع بدايتي كانت في نادي الصيد مع حازم إمام وأحمد عبد الله وكنا متألقين جدا، مضيفا تألقنا في مباراة ودية أمام الأهلي ، أنا وأحمد عبد الله وحازم امام .

وواصل وبعد المباراة الودية طلب منى مسئولي الأهلي الانضمام اليهم ، كما كان هناك نية من النادي لضم حازم إمام وحينما أبلغته قاللي يا ابنى انت مجنون ..مينفعش انا ابن حمادة إمام".