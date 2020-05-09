شكرا لقرائتكم هشام حنفي: عرضت على حازم إمام يروح الأهلي قالى أنت مجنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هشام حنفي ، لاعب الأهلي السابق، بدايتي كانت في نادي الصيد مع حازم إمام وأحمد عبد الله وكنا متألقين جدا.

وأضاف حنفي في برنامج لعبة وحكاية مع سيف تقديم الإعلامي سيف زاهر ، على قناة ملعب on time sport ، تألقنا في مباراة ودية أمام الأهلي ، أنا وأحمد عبد الله وحازم امام .

وبعد المباراة الودية طلب منى مسئولي الأهلي الانضمام اليهم ، كما كان هناك نية من النادي لضم حازم إمام وحينما أبلغته قاللي يا ابنى انت مجنون ..مينفعش انا ابن حمادة إمام".

وفى تصريحات سابقة تحدث هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، عن أزمة بين المدرب الأسطوري للأحمر البرتغالي مانويل جوزيه، وعصام الحضري حارس الفريق ومنتخب مصر السابق.

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وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "عندما كنا في معسكر الأهلي بالبرتغال، دخل عصام الحضري في أزمة مع جوزيه وأصر الأخير على ألا يعود معنا الحضري في نفس الطائرة".

وأوضح: "كان ذلك بسبب أن جوزيه أخرج الحضري من مباراة، واعترض الأخير وتشاجر مع المدرب البرتغالي".

وواصل: "وقال له الحضري أنا لدي شأن كبير لماذا أخرج؟، ليرد عليه المدرب البرتغالي بعنف ووبخه بشكل كبير وأصر على ألا يعود في الطائرة معنا".

واختتم: "والمشكلة تفاقمت ووصلت لطارق سليم مدير جهاز الكرة وقتها، في مصر، والذي رفض عودة اللاعب بمفرده وأصر على أن يعود على نفس الطائرة".