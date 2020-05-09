فورمولا واحد: ريكياردو يتوقع أن يكون السباق الاول من الموسم "فوضويا"

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لندن: اعتبر الأسترالي دانيال ريكياردو سائق فريق رينو في بطولة العالم للفورمولا واحد، أن يكون السباق الأول من الموسم الذي أرجئت انطلاقته بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، "فوضويا" مع عودة السائقين الى الحلبة.

ورأى ريكياردو (30 عاما) أن الفترة التي غاب فيها السائقون عن الجلوس خلف المقود ستؤدي الى أخطاء وحوادث مع العودة الى الحلبات.

وقال في حديث مع إذاعة "بي بي سي راديو5 لايف" إن العودة ستشهد "بعضا من الفوضى، ونأمل أن تكون بطريقة مضبوطة. لا أقصد بذلك كل السيارات (...) سيكون هناك مزيجا من المشاعر، الحماس واللهفة".

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن (13-15 آذار/مارس)، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة بعد إصابة أحد أعضاء طاقم فريق ماكلارين بفيروس "كوفيد-19".

وأُعلن لاحقا عن إلغاء جائزتي موناكو وفرنسا، في حين أرجئت سباقات البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان، وكندا.

وبموجب الروزنامة المعدّلة، يأمل منظمو بطولة العالم أن يطلقوا الموسم من جائزة النمسا الكبرى، المقرر اقامتها في الخامس من تموز/يوليو. ويعني ذلك مضي فترة أربعة أشهر على تواجد السائقين في سياراتهم منذ الاختبارات التي قاموا بها قبل انطلاق الموسم.

وأكد الأسترالي "سيكون الجميع جاهزا للعودة. سيقود بعض السائقين وهم على مستوى عال من الأدرينالين والبعض الآخر لا. لذا سنشهد على تجاوزات جريئة وأخرى خاطئة. سنرى القليل من كل شيء، أنا متأكد".

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ويعتقد السائق الذي حقق سبعة انتصارات في مسيرته حتى الآن، أن السائقين المخضرمين وذوي الخبرة سيتمتعون بأفضلية مع انطلاق الموسم.

وردا على سؤال عما إذا كان جسده يحتاج للوقت حتى يعتاد على القيادة مجددا، شرح الأسترالي "لو كان عامي الأول أو الثاني في سباقات الفورمولا واحد، ولو لم أكن معتادا بعد على الأمر، لكان جوابي نعم".

وأردف "لكن الاختبارات التي نقوم بها في الشتاء تعتبر عادة مرجعية جيدة. في سنواتي الأولى، كنت أشعر دائما بالصدمة تجاه النظام في اليوم الاول، ولكن مع تقدم مسيرتي، باتت هذه الصدمة تتلاشى ... لذا سيشعر بها أكثر المبتدئون والذين يخوضون موسمهم الاول او الثاني".

واعتبر ريكياردو نفسه محظوظا كونه أمضى فترة الإغلاق التام المفروض بسبب "كوفيد-19" في مزرعته قرب مدينة بيرث في غرب أستراليا برفقة مدربه وصديقه، ما ساعده في الحفاظ على لياقته البدنية.

وقال "أنا محظوظ جدا في هذه الحالة (...) بشكل عام، تعاملت أستراليا بشكل جيد مع هذه الأزمة وفكرة أنني كنت قادرا على التواجد في بلادي والخروج الى المزرعة كانت رائعة. أن يكون لدي كل هذه المساحة وقليلا من الحرية على عكس التواجد في شقة صغيرة أو ما شابه".

وتابع "لدينا مساحة هنا في المزرعة وبإمكاننا أن نضع برنامج تدريبات جيد".

