شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: بعض لاعبى الأهلي تآمروا ضدى ودفعوا للجماهير لانتقادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حنفى، نجم الأهلى والزمالك السابق، أنه تعرض لمؤامرة من جانب بعض لاعبى الأهلى من أجل الإطاحة به من الفريق، موضحاً أن بعض لاعبى الأهلى كانوا يقومون بتسخين الجمهور ضده، وهو ما اكتشفه بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وأضاف هشام حنفي ، فى برنامج لعبة وحكاية مع سيف تقديم الإعلامى سيف زاهر، على قناة ملعب on time sport ، اكتشفت أن بعض لاعبى الأهلى كانوا يدفعون للجماهير من أجل الهتاف ضدى، وهو ما يجعلنى أخرج عن شعورى، وتسبب هذا فى مشادة بينى وبين مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلي.

وأوضح نجم الأهلى السابق أن هذا أمر أغضبه كثيراً لأنه لم يتوقع هذه المؤامرات من جانب بعض زملائه بالفريق وهو ما اكتشفه بعد الرحيل من خلال بعض الجماهير التى كان يدفع لها بعض لاعبى الفريق من أجل الهجوم ضدى فى المدرجات.

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