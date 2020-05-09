شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: تدربت مع الزمالك 3 أيام بعد الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام حنفى، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه تدرب فى فريق الزمالك لمدة ثلاثة أيام عقب رحيله من الأهلى، موضحاً أن تجربته فى الزمالك لم تستمر سوى ثلاثة أيام، حيث تدرب فى معسكر للفريق الأبيض بالإسكندرية فترة قصيرة قرر بعدها الرحيل.

وقال هشام حنفي فى تصريحات لقناة أون تايم سبوت، حازم إمام عرض على اللعب للزمالك، حيث كانت تربطنى به علاقة قوية للغاية، ورغم أننى كنت رافضا الفكرة لأننى أحد أبناء الأهلى، إلا أننى وافقت على الذهاب مع حازم بسيارته لمعسكر الزمالك بالإسكندرية وقتها وتدربت مع الفريق لمدة يومين أو ثلاثة أيام، قبل أن أرحل لعدم شعورى بالراحة، فضلاً عن تواجد محمود سعد وقتها كمدير فنى للزمالك.

وأضح هشام حنفى أن محمود سعد لا يهوى وجود أى أهلاوى فى الزمالك، لذا لم يكن مقتنعاً بوجودى فى القلعة البيضاء رغم تدخل نجوم زملكاوية كثيرة فى الفريق والجهاز الفنى للأبيض وقتها لإقناعه ببقائى، حيث تحدث معه بشير التابعى طارق يحيى وأحمد رمزى الذى كان مديراً للكرة وهو ما ساعد فى رحيلى عن الزمالك، خاصة أننى كنت غير متحمس للتجربة باعتبارى من أبناء الأهلي.