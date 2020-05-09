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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 9 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها ، فايلر يغلق الباب في وجه الإغراءات الخليجية ويتمسك بالبقاء في الأهلي، محمد عنتر يثير الانقسام فى جهاز الإسماعيلى قبل الميركاتو الصيفى .

جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفضه للعروض التي مازالت تتهافت عليه خلال الفترة الماضية فرغم تجميد النشاط الرياضي في العالم كله جراء "جائحة" كورونا، إلا أن المدرب السويسري حسم موقفه ورفض هذه العروض تماماً وتمسك بالبقاء مع القلعة الحمراء .

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، على تشكيل رابطة المحترفين فى الموسم الجديد، بعد الاتفاق على وضع بند فى اللائحة الجديدة بضرورة إنشاء الرابطة وتفعيلها، وأن يكون لها دور مستقل عن اتحاد الكرة.

يعكف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال الوقت الحالى حول حسم ملف المعارين بالقلعة البيضاء للأندية الأخرى، حيث سيلجأ المدرب الفرنسى إلى شركة التحليل الروسية المتعاقد معها نادى الزمالك للحصول من خلال تقاريرها بمدى أهمية عودة بعض المعارين إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد من عدمه.

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حالة من الانقسام فرضت نفسها على الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، حول جدوى التعاقد مع محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرى الفريق المؤيد للتعاقد مع اللاعب أنه لم يحصل على فرصة كافية لإظهار قدراته مع الفارس الأبيض وسيجد تلك الفرصة داخل الدراويش وسيعود للتألق، بينما يؤكد الفريق المعارض للصفقة أن الدكة أبعدته عن مستواه الفنى والبدنى وبالتالى لن يشكل إضافة للدراويش خلال الفترة المقبلة .

أجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالاً بنظرائهم فى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى، أكدوا لهم أنهم بصدد دفع نسبة الـ20 % الخاصة بإعارة وليد أزارو من الأهلى للاتفاق السعودى، وأكدت إدارة القلعة الحمراء لنظيرتها فى النادى المغربى أنها بصدد إرسال النسبة والتى تمثل 50 ألف دولار تقريباً فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

بدا مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في تجهيز سيناريو للدوري في حالة إلغاء البطولة للموسم الجاري في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر وزيادة أعداد المصابين بصفة يومية ، علي آن يقدم مسئولو الجبلاية تصور تام عن الأضرار والسلبيات في حالة إلغاء بطولة الدوري وأيضا الخسائر المالية بالإضافة الي وضع حلول لتنظيم العمل في عقود اللاعبين بين اللاعب وناديه والنسبة التي سيحصل عليها كل لاعب من ناديه في حالة الإلغاء .

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخير الاتحادات التي تطبق تقنية الـvar في استخدامها من عدمه في حالة استئناف البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا.