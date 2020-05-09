شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جيرالدو يتدرب فى حديقة منزله استعداداً لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض جيرالدو دا كوستا، صانع ألعاب النادي الأهلي، وصلة تدريبات بحديقة منزله، للحفاظ على لياقته، فى ظل توقف النشاط الرياضي فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر جيرالدو فيديو، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، أثناء أدائه بعض التدريبات البدنية والتدريبات بالكرة، حيث يحرص صانع ألعاب القلعة الحمراء على خوض التدريبات اليومية وفقاً لتعليمات رينية فايلر المدير الفني للفريق.

وشارك الأنجولى جيرالدو، صانع ألعاب فريق الأهلى، فى 27 مباراة بقميص الفريق الأحمر منذ التعاقد معه الصيف الماضى قادما من أول أغسطس الأنجولى.

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وأحرز جيرالدو مع الأهلى 3 أهداف وكان أبرزها فى سموحة التى جاء اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء والمساهمة بشكل كبير فى حسم بطولة الدورى المصرى فيما تمكن أيضا من صناعة 6 أهداف لزملائه.

وانضم جيرالد للأهلى فى يناير قبل قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.

وتتجه النية فى الأهلى للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.