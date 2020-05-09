شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. محمد اليمانى: "محشى وفراخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد اليمانى، نجم منتخب مصر والزمالك والإسماعيلى السابق، عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم السادس عشر بشهر رمضان، وقال اليمانى إنه سيتناول اليوم "محشى وفراخ" مع والدته.

وأضاف اليمانى أنه سيصطحب أبنائه إلى منزل والدته لتناول الإفطار، مُشيراً إلى أنه يستغل شهر رمضان بأداء صلاة التراويح، وأنه يفضل دائما فى شهر رمضان "الخشاف"، ويعتبر قمر الدين المشروب الأساسى فضلًا عن المحشى والقطايف.

وأشار محمد اليمانى إلى أن من أبرز طقوس رمضان لديه عزومات الأهل والأصدقاء، ويبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها من أجل حماية وصحة المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.

وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.