فيديو.. كورونا يغير وجه الساحرة المستديرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تطبيق قانون جديد يتيح للأندية إجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من 3، وذلك بعد استئناف الدوريات مجددا، والمتوقفة فى الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا فى العديد من بلدان العالم.
ونشر الاتحاد الدولى بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه، إن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الحال مع استئناف المسابقات الحالية، بجانب تعطيل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بشكل مؤقت حاليا.
ويرصد الفيديو التالى تفاصيل تلك القرارات ومصير مقترح تخفيض مدة المباراة عن 90 دقيقة..
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