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الامارات | إصابة أومتيتي لاعب برشلونة خلال التدريب

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت إن مدافعه الفرنسي صمويل أومتيتي أصيب في ربلة الساق خلال قيامه بتدريبات فردية.

وخلال المواسم القليلة الماضية تعرض أومتيتي (26 عاما) لمشكلات في الركبة والقدم وقال برشلونة إنه لم يحدد بعد إطارا زمنيا لعودة اللاعب للتدريب من جديد.

وتوقف النشاط الكروي في إسبانيا بسبب فيروس سريع العدوى منذ مارس الماضي بينما تأمل البطولة في استكمال ما تبقى من الموسم بداية من يونيو المقبل رغم أنه لم يتأكد بعد موعد لاستئناف المباريات.

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وسيبدأ لاعبو فرق البطولة في إجراء تدريبات ضمن مجموعات صغيرة قبل أن تبدأ التدريبات الجماعية في وقت لاحق تمهيدا لاستئناف المباريات.

وينفرد برشلونة بصدارة الترتيب قبل 11 جولة من نهاية الموسم متفوقا بنقطتين على أقرب المطاردين والذي من المقرر أن يستأنف التدريبات الاثنين المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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