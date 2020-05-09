الامارات | إصابة أومتيتي لاعب برشلونة خلال التدريب

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أومتيتي لاعب برشلونة خلال التدريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت إن مدافعه الفرنسي صمويل أومتيتي أصيب في ربلة الساق خلال قيامه بتدريبات فردية.

وخلال المواسم القليلة الماضية تعرض أومتيتي (26 عاما) لمشكلات في الركبة والقدم وقال برشلونة إنه لم يحدد بعد إطارا زمنيا لعودة اللاعب للتدريب من جديد.

وتوقف النشاط الكروي في إسبانيا بسبب فيروس كورونا سريع العدوى منذ مارس الماضي بينما تأمل البطولة في استكمال ما تبقى من الموسم بداية من يونيو المقبل رغم أنه لم يتأكد بعد موعد لاستئناف المباريات.

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وسيبدأ لاعبو فرق البطولة في إجراء تدريبات ضمن مجموعات صغيرة قبل أن تبدأ التدريبات الجماعية في وقت لاحق تمهيدا لاستئناف المباريات.

وينفرد برشلونة بصدارة الترتيب قبل 11 جولة من نهاية الموسم متفوقا بنقطتين على ريال مدريد أقرب المطاردين والذي من المقرر أن يستأنف التدريبات الاثنين المقبل.

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