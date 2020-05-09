الامارات | الأهلي المصري يكلف محامي سويسري بتقديم شكوى ضد النجم والصفاقسي التونسيين

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يكلف محامي سويسري بتقديم شكوى ضد النجم والصفاقسي التونسيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلفت إدارة الأهلي المصري محاميها السويسري مونتيري بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.

وكشف مصدر داخل الأهلي المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم السبت أنه بالفعل تم تكليف المحامي السويسري بتقديم شكوى ضد النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.

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وقال إن هناك اتفاقا جري توقيعه بين الأهلي المصري والنجم الساحلي يقضي بتقسيط قيمة الغرامة التي وقعها الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي بعد رحيله عن القلعة الحمراء والتي قدرت بمليون و400 ألف دولار ولكن النجم الساحلي لم يلتزم بهذا الأمر.

وأضاف أن إدارة الأهلي المصري اتفقت مع الصفاقسي التونسي على تحويل 125 ألف دولار جري تحويلها بطريق الخطأ وقت التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي ولكن تم رد 25 ألف دولار فقط.

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