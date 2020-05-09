شكرا لقرائتكم خبر عن بشيكتاش التركي يعلن إصابة لاعب وموظف بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بشيكتاش التركي، السبت، إصابة لاعب بالفريق وموظف في النادي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، دون الكشف عن أسماء.
وأصدر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه إنه يوم الجمعة 8 مايو، تم إجراء اختبار «Covid-19» لجميع لاعبي كرة القدم بالنادي والموظفين.
وأضاف: «تم الكشف عن نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا المستجد لدى أحد لاعبي كرة القدم لدينا وأحد موظفينا».
وتابع: «بدأت عملية المتابعة والعلاج للاعب كرة القدم والموظف على الفور، وفقًا للإجراءات ذات الصلة».
ويلعب الدولي المصري محمد النني على سبيل الإعارة في صفوف بشيكتاش، من نادي أرسنال الإنجليزي، وترددت أنباء حول رغبة النادي التركي في استمراره لموسم آخر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
8,476
-
تعافي
1,945
-
وفيات
503
كانت هذه تفاصيل خبر بشيكتاش التركي يعلن إصابة لاعب وموظف بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.