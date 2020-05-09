شكرا لقرائتكم خبر عن بشيكتاش التركي يعلن إصابة لاعب وموظف بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بشيكتاش التركي، السبت، إصابة لاعب بالفريق وموظف في النادي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، دون الكشف عن أسماء.

وأصدر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه إنه يوم الجمعة 8 مايو، تم إجراء اختبار «Covid-19» لجميع لاعبي كرة القدم بالنادي والموظفين.

وأضاف: «تم الكشف عن نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا المستجد لدى أحد لاعبي كرة القدم لدينا وأحد موظفينا».

وتابع: «بدأت عملية المتابعة والعلاج للاعب كرة القدم والموظف على الفور، وفقًا للإجراءات ذات الصلة».

ويلعب الدولي المصري محمد النني على سبيل الإعارة في صفوف بشيكتاش، من نادي أرسنال الإنجليزي، وترددت أنباء حول رغبة النادي التركي في استمراره لموسم آخر.

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