شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يكشف تفاصيل تعرضه للتهديد بالقتل.. ودور حسن شاكوش (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، تفاصيل تعرضه للتهديد بالقتل والذي تلقاه من بعض أصدقائه نتيجة الخلافات بينهما، ودور المطرب الشعبي حسن شاكوش وعلاقته بالمتهمين.

وقال عمر جابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إن بداية الأزمة تعود لوقوع خلافات بينه وبين بعض أصدقائه، وانقطعت علاقتهم به قبل عامين، لكنه فوجئ مؤخرًا بتهديدات بالقتل له ولأسرته، فتقدم ببلاغ رسمي للنيابة للتحقيق في الأمر، موضحا أنه قدّم الأدلة والإثباتات التي معه للنيابة.

وبسؤاله هل الأزمة لها علاقة بالأموال قال: «آه.. واللي عارفه إن اللي له حق يبقا بالقانون مش بطرق غير مشروعة».

كما كشف حقيقة علاقة المطرب حسن شاكوش بالأزمة، قائلًا: «حسن صاحبي والناس فهمت غلط، هو حاول يكون وسيط خير ويحل الموضوع ومكنش يعرف التفاصيل، فقولتله خليك برا الموضوع.. لكن علاقتنا كويسة وإحنا على اتصال يوميا».

Advertisements