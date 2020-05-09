شكرا لقرائتكم خبر عن واتفورد يعارض استئناف الدوري الإنجليزي على ملاعب محايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سكوت دوكسبري الرئيس التنفيذي لنادي واتفورد الإنجليزي أنه يعارض فكرة إقامة مباريات ما تبقى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في ملاعب محايدة لأنها ستكون غير عادلة.

وحسب خطة استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز فإن المباريات ستبدأ في يونيو المقبل بمجرد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة على أن تقام 92 مباراة متبقية خلف أبواب مغلقة ودون جمهور في ملاعب محايدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقول دوكسبري إن ستة أندية على الأقل تعارض فكرة اللعب في ملاعب محايدة بينما يتعين موافقة 14 من أندية البطولة (20 فريقا) لقبول المقترح.

ونشرت صحيفة «تايمز» البريطانية اليوم السبت عن دوكسبري قوله: «أبلغونا أنه لا يمكننا خوض مبارياتنا المتبقية على أرضنا في ملعبنا فيكاريدج رود وبالتالي الحرمان من مزايا ذلك».

وأضاف: «ومع كل هذه التنازلات والمخاطر الصحية يطلبون منا إكمال بطولة لا تمت بأي صلة لتلك التي بدأناها وهو ما قد ينهي وجود فريق صغير مثل واتفورد في الدوري الممتاز. فهل هذا عدل؟ وهل هذا له علاقة بالنزاهة الرياضية؟ بالتأكيد لا».

وأردف دوكسبري: «المنتقدون سيقولون إن موقفي نابع من مصالح شخصية وهم في ذلك على صواب تماما. واجبي هو حماية النادي الذي أنتمي إليه والعاملين به الذين عمل بعضهم معه طوال أكثر من 20 عاما ووهبوا حياتهم له».

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