شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدورى الأمريكى للسلة تستعد للعودة إلى التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستحصل أندية دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، على الضوء الأخضر لاستئناف تدريباتها المحدودة، بعد أقل من شهرين من توقف البطولة بسبب تفشى فيروس كورونا.

ولن تكون التدريبات معتادة، فى ظل منع وجود المدربين والمدربين المساعدين، غير أنها خطوة نحو الأمام لاستئناف الموسم المتوقف منذ مارس.

ووفقا لمذكرة من إدارة البطولة يجب على اللاعبين ارتداء الكمامات داخل المنشآت التدريبية «ما عدا فى أوقات التدريبات البدنية».

ويجب على الفرق تعقيم جميع الأدوات المستخدمة فى التدريبات.

ويمكن أن تلعب التعديلات على أوامر البقاء فى المنزل، دورا فى استئناف تدريبات الفرق إذ بدأت بعض الولايات فى تخفيف قيود العزل بينما ما زالت أخرى تفرض التباعد الاجتماعى.

وقالت وسائل إعلام إن هيوستون روكتس ودنفر ناجتس سيفتحان مراكز التدريب على الفور، بعد انتهاء أوامر البقاء فى المنزل فى تكساس وكولورادو.

ومع توقف كل منافسات المحترفين فالعديد من البطولات فى أمريكا الشمالية تدرس كيفية استئناف الموسم.

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وعادت فرق دورى كرة القدم إلى التدريبات، الأربعاء الماضى، مع الالتزام بالقيود، بينما تخطط بطولة ناسكار للسيارات لاستئناف الموسم يوم 17 مايو بدون جماهير.

وكان دورى السلة أول بطولة للمحترفين تتوقف فى أمريكا الشمالية بسبب فيروس كورونا بعد التأكد من إصابة رودى جوبير لاعب يوتا جاز فى بداية مارس.