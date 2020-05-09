شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لاذعة بعد قرار استئناف الدورى الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أولريش مورير وزير داخلية ولاية بريمن، انتقادات حادة للسماح باستئناف مباريات الدورى الألمانى.

وتوقف الدورى الألمانى منذ 13 مارس الماضى، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، لكن جرى الإعلان أن المنافسات يمكن أن تستأنف اعتبارا من 15 مايو الجارى.

ووصف مورير القرار بأنه خاطئ، وقال فى تصريحات لصحيفة بيلد: «لم يكن مفاجئا بالنسبة لى أن تحظى كرة القدم الاحترافية بأفضلية فى التعامل، فهذا كان متوقعا».

وتحدث مورير، أيضا عن مقطع الفيديو الصادم الذى ظهر فيه الإيفوارى سالومون كالو لاعب هيرتا برلين وهو يصافح زملائه فى التدريبات مخالفا بذلك تعليمات الوقاية من انتقال العدوى، حيث أكد أن هذا التصرف قد يصدر من آخرين.

وعقــدت المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركـــل مؤتمرا عبر الفيديو مع رؤســـاء حكومـــات الولايات الألمانية الـ16، واتفقـــوا على تخفيــف بعض قيود الإغلاق، بما فى ذلك إنهاء الحظر على نشاط كرة القـــدم الاحترافية وإجراء لقاءاتها بــدون جماهيـــر.

فى نفس السياق، قال جان ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون، إن خطة ألمانيا لاستئناف دورى الدرجة الأولى لكرة القدم تعطى أملا بأن فرنسا لا يزال بوسعها استكمال الموسم المتوقف.

وأعلنت رابطة الدورى الفرنسى لكرة القدم انتهاء الموسم الأسبوع الماضى مع تبقى 10 جولات، ومنحت اللقب إلى باريس سان جيرمان وتركت ليون خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقال أولاس هذا الأسبوع إن النادى خسر «فرصة كبيرة» وحذر من أنه سيطالب بتعويضات «بملايين اليوروهات» من جهات لم يحددها.

وقالت رابطة الدورى الألمانى إنها تخطط لاستئناف الموسم فى 15 مايو لتصبح أول بطولة دورى كبيرة فى أوروبا تنطلق من جديد بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ أولاس صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية: «علمت بأن التدريبات استؤنفت فى حوالى 10 دول أوروبية. إذا طبقنا نظامنا، كان من المحتمل أن نتمكن من استكمال الموسم».

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وأردف: «نحن فى مسار خاطئ لكن الوقت ليس متأخرا للتفكير... فى شىء محكم».

وأضاف أولاس: «هناك أمل طالما هناك حياة. (قرار ألمانيا) خطوة مهمة للغاية بالنسبة لكل الناس الذين كان مبررهم فى التوقف هو أن كل بطولات الدورى الأخرى توقفت».

وبعد إنهاء الموسم فى المركز السابع، يجب على ليون الفوز بكأس رابطة الدورى الفرنسى أو دورى أبطال أوروبا لكى يحصل على مكان فى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وتأجل نهائى كأس رابطة الدورى ضد باريس سان جيرمان لأجل غير مسمى.

وتأمل بطولات الدورى فى إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا أن تستأنف نشاطها، لكن لم تعلن بعد عن تواريخ العودة.